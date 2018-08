Aktien Europa Schluss: Schwach - Neue Trump-Drohungen im Handelskonflikt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind aufgrund einer erneuten Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China am Donnerstag in die Knie gegangen.



Der EuroStoxx 50 verlor 1,14 Prozent auf 3469,21 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,68 Prozent auf 5460,98 Punkte abwärts.

Der Londoner FTSE 100 fiel um 1,01 Prozent auf 7575,93 Zähler. Die britische Notenbank hatte erwartungsgemäß ihre Geldpolitik gestrafft. Wie die Bank of England am Donnerstag mitteilte, steigt der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Dies ist das höchste Zinsniveau seit dem Jahr 2009, als die damalige Finanzkrise auf die Gesamtwirtschaft übergriff und eine schwere Rezession auslöste. Analysten hatten mehrheitlich mit der nun erfolgten Straffung gerechnet. Der Aktienmarkt in London reagierte auf den Zinsentscheid kaum.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump droht derweil China im Handelskonflikt mit einer weiteren Eskalation. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent zu prüfen. Die Maßnahme solle die chinesische Regierung zu einem Politikwechsel bewegen, um gerechtere Marktbedingungen zu schaffen, sagte Lighthizer und bestätigte damit Medienberichte vom Vortag./ajx/he