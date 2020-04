Aktien Europa Schluss: Nur wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach ihren kräftigen Vortagesverlusten haben sich die wichtigsten europäischen Börsen am Donnerstag per saldo nicht viel verändert.



Am Nachmittag drehte der EuroStoxx 50 mit einer schwächeren Wall Street vorübergehend ins Minus. Am Ende des Tages stand dann ein Plus von 0,15 Prozent zu Buche auf 2812,35 Punkten. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex der Eurozone knapp 4 Prozent eingebüßt.

Anleger setzten aktuell auf eine allmähliche Aufhebung der Antivirus-Restriktionen wie etwa schrittweise Öffnungen im Einzelhandel, sagte ein Marktstratege. Die Unsicherheit dürfte dennoch weiter andauern und Rückschläge seien jederzeit möglich. Neue Wirtschaftsdaten aus den USA fielen erneut verheerend aus. Alle wollten wieder das Leben so normal wie früher haben, doch in mehreren Epizentren der Virus-Pandemie gebe es noch immer jeden Tag hunderte Tote, gab Analyst Edward Moya vom Broker Oanda zu Bedenken.

Der französische Cac 40 gab um 0,08 Prozent auf 4350,16 Zähler nach. Der britische FTSE 100 gewann 0,55 Prozent auf 5628,43 Punkte./ajx/he