Aktien Europa Schluss: Nur dank der Wall Street fast noch im Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende hat an Europas Börsen die Zurückhaltung überwogen.



Erst mit kräftigem Rückenwind von der Wall Street machte der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 am Freitag in den letzten beiden Handelsstunden vorangegangene Verluste wieder wett. Er beendete den Handel nahezu unverändert bei 3210,82 Punkten. Auf Wochensicht steht damit ein Plus von knapp einem halben Prozent zu Buche.

Anfangs hatten noch schwache Wachstumsdaten aus China und die immer wiederkehrenden Sorgen um Italiens Staatsverschuldung die Kurse belastet. Doch als im frühen Handel an der Wall Street die Papiere großer Konzerne wie Procter & Gamble , American Express und Paypal nach starken Quartalszahlen nach oben schnellten, hellte sich auch die Stimmung an Europas Märkten wieder ein wenig auf.