Aktien Europa Schluss: Nordkorea-Konflikt drückt Börsen tiefer ins Minus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstag weiter unter den anhaltenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA gelitten.



Allerdings fielen die Verluste beim EuroStoxx 50 nicht ganz so deutlich aus wie am Vortag. Vor dem Hintergrund des Waffenarsenals beider Länder bleibt die Lage gleichwohl hochbrisant. Südkorea warnte den Norden mit ungewohnt deutlichen Worten vor einer weiteren Eskalation des Konflikts.

Der Leitindex der Eurozone fiel um 1,01 Prozent auf 3433,54 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende April gefallen war. Zur Wochenmitte hatte der Eurozonen-Leitindex bereits knapp anderthalb Prozent eingebüßt. Der CAC-40-Index in Paris verlor am Donnerstag 0,59 Prozent auf 5115,23 Zähler.