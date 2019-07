Aktien Europa Schluss: Neue Trump-Drohungen dämpfen etwas die Euphorie

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen hat die Freude der Anleger über die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit wieder etwas nachgelassen.



Am Dienstag erinnerte die Androhung von US-Sonderzöllen auf etliche europäische Produkte die Investoren daran, dass das Thema Handelsspannungen auf der Agenda bleibt. Gleichwohl schlossen die wichtigsten Aktienindizes im Plus.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,30 Prozent auf 3507,98 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es am Dienstag um 0,16 Prozent auf 5576,82 Punkte nach oben.

Der FTSE 100 schaffte gar im Handelsverlauf den Sprung auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn und schloss 0,82 Prozent höher bei 7559,19 Punkten. Der britische Leitindex profitierte von dem nachgebenden Pfund, da eine schwächelnde Heimatwährung den Export Großbritanniens ankurbeln kann./la/he