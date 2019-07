Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne zum Wochenauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zum Start der neuen Woche eine freundliche Tendenz verzeichnet.



Leicht positive Impulse kamen am Montag von gut aufgenommenen Konjunkturdaten aus China. So fielen die Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel im Juni besser als erwartet aus. Allerdings hatte sich das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wie erwartet im zweiten Quartal auf 6,2 Prozent verringert.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 3502,22 Punkten, nachdem er in der Vorwoche knapp ein Prozent eingebüßt hatte. In Paris stieg der französische Cac 40 am Montag um 0,10 Prozent auf 5578,21 Punkte. Der britische Leitindex FTSE 100 gewann 0,34 Prozent auf 7531,72 Punkte./edh/he