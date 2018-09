Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne nach schwachem Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "Stoxx Europe 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der kleine Rückschlag an Europas Börsen zu Wochenbeginn bedeutet offenbar keinen grundlegenden Stimmungswandel: Am Dienstag ging es wieder bergauf, wobei sich die Kursgewinne der wichtigsten Indizes vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch überwiegend in Grenzen hielten.



Einzig in Mailand stand ein sattes Plus zu Buche.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,27 Prozent höher bei 3419,78 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone wieder an seine zweiwöchige Gewinnserie vor dem jüngsten Kursrückgang an. Der französische Cac 40 stieg am Dienstag um 0,05 Prozent auf 5479,10 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,66 Prozent auf 7507,56 Punkte nach oben - er profitierte vom deutlichen Plus der im Index zahlreich vertretenen Bergbau- und Ölaktien.