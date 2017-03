Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - Keine Angst vor EZB-Sitzung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die zuletzt lethargischen Börsen Europas haben am Mittwoch etwas zugelegt.



Neben guten Konjunkturdaten stützte die Aussicht auf weiter niedrige Zinsen die Aktienkurse: Auf ihrer Sitzung am Donnerstag dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) Experten zufolge trotz der jüngst gestiegenen Inflation keine Abstriche an ihrer extrem lockeren Goldpolitik machen - damit blieben Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren attraktiv.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,13 Prozent höher bei 3389,62 Punkten. In Paris ging es für den CAC-40-Index um 0,11 Prozent auf 4960,48 Zähler hoch. Ebenfalls bergauf ging es in Madrid und Mailand. Lediglich der Londoner FTSE 100 gab um 0,06 Prozent auf 7334,61 Punkte nach./gl/he