Aktien Europa Schluss: Minus im Eurostoxx - 'Footsie' schließt auf Rekordhoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am europäischen Aktienmarkt machen die Anleger weiterhin Unterschiede.



Während sie sich für die Eurozone am Donnerstag erneut vorsichtig zeigten, griffen sie dagegen bei britischen Aktien zu, was den "Footsie" in London auf einen weiteren Schlussrekord trieb.

In einem unverändert ruhigem Handel gab der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, um 0,21 Prozent auf 3271,76 Punkte nach. Damit steht er gerade mal 4 Punkte über seinem Schlussstand vom Jahresende 2015. Der FTSE 100 ("Footsie") legte dagegen um 0,20 Prozent auf 7120,26 Punkten zu, womit dem britischen Leitindex nun nicht einmal mehr 10 Punkte bis zu seinem im Oktober erreichten Verlaufsrekord fehlen. Seit Jahresbeginn gewann er rund 14 Prozent.