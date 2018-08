Aktien Europa Schluss: Minimale Verluste - Anleger bleiben vorsichtig

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Dienstag nach einem weitgehend freundlichen Handelsverlauf letztlich überwiegend nachgegeben.



Allerdings hielten sich die Verluste in Grenzen. Die schlechten Nachrichten rund um die Währungskrise in der Türkei seien inzwischen weitgehend verarbeitet, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Aktuelle Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum und aus Großbritannien fanden kaum Beachtung.

Der EuroStoxx 50 gab seine anfänglichen Gewinne im späteren Handelsverlauf wieder ab. Letztlich schloss der Leitindex der Eurozone fast unverändert mit minus 0,01 Prozent auf 3409,44 Punkte.

In Paris drehte der französische Cac 40 ebenfalls in die Verlustzone und gab bis Handelsende um 0,16 Prozent auf 5403,41 Zähler nach. In London ging es für den FTSE 100 ungeachtet überraschend starker Zahlen vom Arbeitsmarkt um 0,40 Prozent auf 7611,64 abwärts. Die Arbeitslosenquote war im zweiten Quartal auf 4,0 Prozent gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit 1975.

Die Zwistigkeiten zwischen Washington und Ankara, die den Wertverfall der türkischen Lira in den vergangenen Tagen beschleunigt hatten, sind indes nicht ausgestanden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte auf die am Montag verdoppelten US-Zölle für Stahl und Aluminium aus der Türkei inzwischen mit einer Boykottankündigung für Elektronik aus den USA./ck/zb