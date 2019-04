Aktien Europa Schluss: Minimale Gewinne - Auch Madrid etwas höher

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Montag minimal zugelegt.



Auf die Laune der Anleger drückte die maue Wirtschaftsstimmung. Sie hatte sich im April weiter eingetrübt und zudem deutlicher als erwartet.

In Spanien konnte sich der Leitindex Ibex 35 nach anfänglichen Verlusten wieder erholen und schloss wie die anderen Aktienmärkte auch leicht im Plus. Am Sonntag hatte die Parlamentswahl den Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sánchez ihr bestes Stimmenergebnis seit elf Jahren beschert, doch zugleich auch der rechtspopulistischen Partei Vox die Tür ins Parlament geöffnet. Die Konservativen Spaniens indes erlebten ein Debakel, denn sie halbierte ihr Ergebnis von 2016.

Der EuroStoxx 50 beendete den ersten Tag der Woche mit plus 0,04 Prozent auf 3501,94 Punkte. Nachdem der Leitindex der Eurozone in der vergangenen Woche sein höchstes Niveau seit August 2018 erreicht hatte, hielt er sich damit weiter stabil. Der französische Leitindex Cac 40 stieg am Montag um 0,21 Prozent auf 5580,98 Punkte. In London rückte der FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 7440,66 Punkte vor. Der Ibex 35 , der zeitweise rund ein Prozent eingebüßt hatte, schloss letztlich 0,12 Prozent höher.

Das Wahlergebnis mache eine Regierungsbildung in Madrid schwierig, hieß es seitens der Commerzbank. Allerdings driftete Spanien auch nicht in die "Anti-Europa-Ecke" ab, so dass eine am Markt befürchtete Belastung für den Euro ausblieb./ck/he