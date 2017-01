Aktien Europa Schluss: Die Luft ist etwas raus - London aber im Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Freitag mit Kursverlusten geschlossen.



Die Ausnahme war die Börse in London. Der EuroStoxx 50 gab zum Handelsschluss um 0,48 Prozent auf 3303,33 Punkte nach. Auf Wochensicht bedeutet dies aber ein Plus von 0,12 Prozent.

Nach dem vor allem zur Wochenmitte rasanten Kursanstieg sei die Luft nun erst einmal raus, hieß es. Zudem wurde an der Wall Street der jüngste Rekordlauf an diesem Freitag zunächst etwas ausgebremst.