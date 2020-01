Aktien Europa Schluss: Luft ist zu Wochenbeginn raus

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rally ist den Börsen Europas am Montag die Puste ausgegangen.



Auf dem höchsten Niveau seit fast fünf Jahren gab der EuroStoxx 50 um 0,24 Prozent auf 3799,03 Punkte nach. Er konnte sich so dem Hoch vom April 2015 bei 3836 Punkten zunächst nicht mehr weiter annähern. Kurse darüber wären der höchste Stand des Eurozone-Leitindex seit zwölf Jahren.

Bevor in der neuen Handelswoche neben der auf Touren kommenden US-Bilanzsaison auch diverse europäische Wirtschaftszahlen bei Investoren in den Fokus rücken, hatte die Agenda am Montag eher wenig zu bieten. Aus den USA gab es am Nachmittag ebenfalls keine Impulse, weil der Handel dort wegen des "Martin Luther King Day" pausiert./bek/he