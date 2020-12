Aktien Europa Schluss: Londoner Börse nach Brexit-Vertrag ganz vorn

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Rally an Europas Aktienmärkten ist am Dienstag weitergegangen.



Vor allem in London konnten sich die Anleger dank der Einigung auf einen Brexit-Vertrag über deutliche Kursgewinne freuen - allerdings mit Verspätung, denn am Montag war die Londoner Börse wegen eines Feiertags geschlossen geblieben.

Der britische FTSE 100 zog um 1,55 Prozent auf 6602,65 Punkte an. Der auch "Footsie" genannte Index erreichte den höchsten Stand seit Anfang März, bevor die Aktienindizes weltweit von der Corona-Pandemie nach unten gerissen worden waren.

Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,17 Prozent auf 3581,37 Zähler nach oben. Der Leitindex für die Eurozone erklomm den höchsten Stand seit Ende Februar. Der französische Cac 40 gewann 0,42 Prozent auf 5611,79 Punkte. Von neuen Rekorden - wie zuletzt an der Wall Street und beim Dax - sind die drei Indizes aber noch weit entfernt./bek/fba