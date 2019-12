Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste nach Kurserholung am Freitag

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen hat sich nach der Euphorie vom Freitag wieder etwas Unsicherheit breit gemacht.



Der Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Montag um 0,55 Prozent auf 3672,18 Punkte. In Paris verlor der Leitindex Cac 40 0,59 Prozent auf 5837,25 Punkte, während sich der britische FTSE 100 mit minus 0,08 Prozent auf 7233,90 Punkte kaum vom Fleck bewegte.

Noch am Freitag hatten überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten dem europäischen Handel sichtlich Schwung verliehen. Nun stehen jedoch die großen wirtschaftspolitischen Problemfelder namens Handelskonflikt und Briten-Wahl erneut etwas mehr im Fokus.

An diesem Donnerstag wählt Großbritannien sein neues Parlament. Börsianer erhoffen sich dadurch zwar Klarheit, wie es in Sachen Brexit weitergeht - zugleich fürchten sie aber eine weitere Hängepartie, sollte sich die Regierungsbildung nach der Wahl als schwierig erweisen./la/fba