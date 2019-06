Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Mehrere Börsen geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes sind am Montag mit leichten Aufschlägen aus dem Handel gegangen.



Allerdings waren nicht alle Börsen am Pfingstmontag geöffnet, so wird in Deutschland erst wieder am Dienstag gehandelt.

Der Eurostoxx 50 zog um 0,24 Prozent auf 3386,45 Punkte an. In Paris stieg der Cac 40 um 0,34 Prozent auf 5382,50 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte um 0,59 Prozent auf 7375,54 Zähler vor.

Händlern zufolge sorgte die Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit für ein wenig Entspannung. So waren als eher risikoreich eingestufte Sektoren wie Rohstoffe (+1,20%) an der Spitze der Übersicht, während sich als defensiv empfundene Werte wie Versorger (-0,66%) ganz unten in der Liste einfanden.

ING legten als einer der besten Werte im Eurostoxx 50 um gut zwei Prozent zu. Die niederländische Bank hat dem "Handelsblatt" zufolge das Interesse am deutschen Branchenkollegen Commerzbank verloren.

Sanofi verloren trotz einer positiven Nachricht zu einem Diabetes-Mittel als einer der schwächsten Indextitel mehr als ein Prozent./he