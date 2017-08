Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Eurokurs bewegt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Kursentwicklung des Euro hat Europas Börsen am Donnerstag dominiert.



Der EuroStoxx 50 legte zu Handelsschluss um 0,52 Prozent auf 3421,47 Punkte zu und konnte damit die Stabilisierung vom Mittwoch fortsetzen. Im Verlauf war der Index vor dem Hintergrund eines schwächelnden Eurokurses sogar bis auf knapp 3438 Punkte geklettert. In den letzten Handelsstunden gaben die Indizes dann einen Teil ihrer Gewinne aber wieder ab - während gleichzeitig die Gemeinschaftswährung wieder zulegte.

Am Dienstag hatten der neue Raketentest Nordkoreas und der Höhenflug des Euro noch für einen Kursrutsch gesorgt. Einige Marktakteure blieben trotz der Kursgewinne vom Donnerstag skeptisch. "Die großen Indizes sind noch immer im Abwärtstrend, in dem sie sich schon seit einigen Monaten befinden", schrieb David Madden von CMC Markets in einem Marktkommentar.