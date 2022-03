Aktien Europa Schluss: Kursrally dank Hoffnung im Ukraine-Krieg

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch stark zugelegt. Nachdem es am Vortag nur zu einer zaghaften Stabilisierung gereicht hatte, ging es zur Wochenmitte kräftig aufwärts. Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine und die nachgebenden Rohstoff- und Energiepreise lösten Aktienkäufe aus. Zudem bezeichneten Analysten die Marktverfassung nach den hohen Einbußen der vergangenen Wochen als "überverkauft" - sprich: reif für eine Gegenbewegung.

Der EuroStoxx 50 erholte sich um 7,44 Prozent auf 3766,02 Punkte. Der französische Cac 40 rückte um 7,13 Prozent auf 6387,83 Zähler vor. Der britische FTSE 100 blieb mit einem Plus von 3,25 Prozent auf 7190,72 Punkte deutlich zurück. Hier bremsten die Kursverluste der zahlreichen Titel aus dem Sektor Öl & Gas sowie der Rohstoffproduzenten./bek/he