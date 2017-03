Aktien Europa Schluss: Kurse zollen starker Vorwoche Tribut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt.



Neben den weltweiten politischen Risiken drückten laut Experten die zunehmenden Signale für bald steigende US-Zinsen auf die Stimmung. Im Fokus standen die Kapitalerhöhung der Deutschen Bank , welche die gesamte Branche in Europa belastete, und der nun festgezurrte Verkauf der General-Motors-Tochter Opel an den französischen Konkurrenten PSA .

Der EuroStoxx 50 schloss 0,47 Prozent tiefer bei 3387,46 Punkten. Am Freitag hatte der Eurozonen-Leitindex noch den höchsten Stand seit Dezember 2015 erreicht und ein Wochenplus von drei Prozent verbucht. Der Pariser CAC-40-Index verabschiedete sich am Montag 0,46 Prozent schwächer bei 4972,19 Zählern aus dem Handel. Für den Londoner FTSE 100 , der schon vor dem Wochenende knapp unterhalb seines Rekordhochs geschwächelt hatte, ging es um weitere 0,33 Prozent auf 7350,12 Punkte bergab./gl/stb