Aktien Europa Schluss: Kurse zollen jüngster Euphorie Tribut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstag nachgegeben.



Der EuroStoxx 50 sank zum Handelsende um 0,16 Prozent auf 3384,71 Punkte. Am Vortag war der Eurozonen-Leitindex noch auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 geklettert. Positive Impulse aus den USA hatten auch den europäischen Märkten kräftig Auftrieb gegeben.

Am Donnerstag mussten auch die Leitindizes in Frankreich und Großbritannien ihre deutlichen Vortagesgewinne erst einmal verdauen: In Paris stieg der CAC-40-Index lediglich um 0,06 Prozent auf 4963,80 Zähler. Der Londoner FTSE 100 notierte mit minus 0,01 Prozent auf 7382,35 Punkten quasi unverändert. Im Verlauf hatte der "Footsie" erneut ein Rekordhoch bei 7394,61 Punkten erreicht./ajx/he