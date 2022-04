Aktien Europa Schluss: Konjunktursorgen belasten die Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Ende der vergangenen Woche haben sich am Montag an den Aktienbörsen Europas wieder Konjunktursorgen breit gemacht. So nähren die umfangreichen Corona-Lockdowns in China sowie steigende Verbraucherpreise in dem Land die Bedenken hinsichtlich der Kauflaune der Menschen. Hinzu kommt der Krieg in der Ukraine. Ein wenig Unterstützung für die Kurse lieferte indes der deutliche Rückgang der Ölpreise.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel zum Auftakt in die verkürzte Handelswoche vor Ostern um 0,49 Prozent auf 3839,62 Punkte. Sein britisches Pendant FTSE 100 fiel um 0,67 Prozent auf 7618,31 Punkte.

Der französische Cac 40 hingegen legte gegen den Trend um 0,12 Prozent auf 6555,81 Punkte zu. Hier stützen ein Kurssprung bei den Aktien von Societe Generale und der Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Nach dem Erfolg des liberalen Staatschefs Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen steht Frankreich vor einer richtungweisenden Entscheidung. Beide zogen in die Stichwahl am 24. April ein. Umfragen sagten noch am Wahlabend einen eher knappen Ausgang voraus./mis/he