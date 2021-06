Aktien Europa Schluss: Konjunkturdaten beflügeln EuroStoxx 50 und Cac 40

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Angetrieben von starken Konjunkturdaten aus Frankreich und Deutschland hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag seine Vortagesverluste fast wieder komplett ausgeglichen.



In Frankreich stieg im Juni das Geschäftsklima auf ein 14-Jahres-Hoch. Und auch in der deutschen Wirtschaft verbesserte sich die Stimmung im Juni erneut deutlich: Der vom Ifo-Institut ermittelte Index für das Geschäftsklima überraschte positiv und erreichte den höchsten Stand seit November 2018.

Der Eurozonen-Leitindex schloss 1,14 Prozent höher bei 4122,43 Punkten. Der französische Cac 40 zog um 1,22 Prozent auf 6631,15 Punkte an.

Der Londoner Börsen-Leitindex FTSE 100 rückte um 0,51 Prozent auf 7109,97 Zähler vor. Die britische Notenbank hält trotz einer erhöhten Inflation wie erwartet an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins beträgt unverändert 0,1 Prozent./la/eas