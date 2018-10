Aktien Europa Schluss: Kleine Erholung zu Wochenbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach einem bislang sehr schwachen Börsenmonat Oktober sind Europas Aktienmärkte mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen.



Der EuroStoxx 50 , der seit Monatsbeginn um sechs Prozent abgerutscht war, erholt sich am Montag um ein halbes Prozent auf 3210,37 Punkte. Kurz vor der Schlussglocke stieg der Leitindex für die Eurozone auf sein Tageshoch, angetrieben von einem nach oben kletternden Dow Jones Industrial an der Wall Street.

"Wir haben heute eine positive Sitzung gesehen, aber es geht nur langsam voran", sagte Analyst Micheal Hewson vom Broker CMC Markets angesichts der verhaltenen Kursgewinne. Denn zu den bekannten Belastungsfaktoren Brexit, Italiens Staatsverschuldung und den Handelskonflikten geselle sich nun auch noch ein Konflikt zwischen den USA und Saudi-Arabien wegen des verschwundenen Journalisten Dschamal Chaschukdschi.