Aktien Europa Schluss: Klare Erholung im Schlepptau der Wall Street

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Positive Signale im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Dienstag nicht nur der Wall Street Auftrieb gegeben: In deren Schlepptau konnten sich Europas Börsen deutlich erholen, obwohl der Schwung am US-Markt bis zum europäischen Handelsende deutlich nachließ.





Der EuroStoxx 50 schloss 1,27 Prozent höher bei 3055,32 Punkten. Zu Wochenbeginn war der Eurozonen-Leitindex bei 3007 Punkten noch auf ein neues Zweijahrestief gefallen. Für den Pariser Cac 40 ging es am Dienstag um 1,35 Prozent auf 4806,20 Punkte bergauf.