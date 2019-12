Aktien Europa Schluss: Kaum verändert an Heiligabend

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich an Heiligabend wenig bewegt.



Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am Dienstag bei Handelsschluss 0,06 Prozent tiefer bei 3774,39 Punkten. In Paris lag der Cac 40 unverändert bei 6029,55 Punkten. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,11 Prozent auf 7632,24 Punkte. In London und Paris fand nur ein verkürzter Handel statt. In Frankfurt und Rom blieb die Börse geschlossen.

Die meisten Marktteilnehmer hatten bereits zuvor ihre Bücher für 2019 geschlossen. Nur noch wenige Investoren nutzen noch die Möglichkeit, einige Depotpositionen anzupassen.

Zu den Kursgewinnern gehörte der europäische Flugzeugbauer Airbus . Die Aktie legte um 0,36 Prozent auf 133,14 Euro zu. Beim US-Konkurrent Boeing war am Montag Vorstandschef Dennis Muilenburg zurückgetreten. Dies war eine Folge der Krise um den Unglücksflieger 737 Max./jsl/