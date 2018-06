Aktien Europa Schluss: Italienische Pro-Euro-Aussagen sorgen für Gewinne

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Das Bekenntnis des italienischen Finanzministers zum Euro hat die Stimmung der Anleger am europäischen Aktienmarkt aufgehellt.



Das Scheitern des G7-Gipfels und die sich damit zuspitzenden Handelskonflikte zwischen den USA und den anderen Industrienationen hingegen rückten am Montag in den Hintergrund. Zudem hofften viele Investoren vor dem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur auf eine Entspannung im Atomkonflikt der beiden Staaten.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,95 Prozent auf 3480,22 Punkte. In Paris ging es für den CAC-40 um 0,43 Prozent auf 5473,91 Punkte nach oben und in London stieg der FTSE 100 um 0,73 Prozent auf 7737,43 Punkte.