Aktien Europa Schluss: Indizes geht die Kraft aus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Kursgewinne am Donnerstag nicht halten können und im Minus geschlossen.



Am Nachmittag verließ sie buchstäblich die Kraft. Der EuroStoxx verlor nach zwei erfolgreichen Handelstagen 0,21 Prozent auf 3319,13 Punkte. Bei rund 3342 Punkten hatte das Barometer am Vormittag noch den höchsten Stand seit Dezember 2015 erreicht.

Die Rally an den US-Börsen war zunächst auch in Europa freudig aufgenommen worden. Am Nachmittag hätten die Anleger dann aber einen Gang zurückgeschaltet, hieß es. Der Tag sei insgesamt durchwachsen verlaufen.