Aktien Europa Schluss: Impfstoff-News ziehen bei Anlegern nicht mehr

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Weitere erfreuliche Nachrichten im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben Europas Börsen am Montag letztlich keine Impulse gegeben.



Beim EuroStoxx 50 bröckelten die Gewinne nach einem freundlichen Start immer weiter ab. Am Ende stand für den Leitindex der Eurozone, der im frühen Handel noch erstmals seit Ende Februar wieder die Marke von 3500 Punkten überwunden hatte, ein Minus von 0,13 Prozent auf 3463,04 Punkte zu Buche. In der vergangenen Woche hatte er unter dem Strich rund anderthalb Prozent an Wert gewonnen.

Auch die anderen Indizes konnten am Montag ihre Kursgewinne nicht behaupten: Der französische Cac 40 verlor nach einem Neunmonatshoch letztlich 0,07 Prozent auf 5492,15 Zähler und der britische FTSE 100 sank um 0,31 Prozent auf 6331,90 Punkte./gl/fba