Aktien Europa Schluss: Hohe Kursverluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag wegen des fortschreitenden Krieges in der Ukraine ihre Vortagesverluste deutlich ausgeweitet. Steigende Energiepreise heizten zudem die Inflationssorgen an, zumal Sanktionen gegen den Energiesektor in Russland nach Angaben der US-Regierung weiterhin möglich sind.

Der EuroStoxx 50 schloss 4,04 Prozent im Minus bei 3765,85 Punkten. Damit schrammte der Leitindex der Eurozone haarscharf am tiefsten Stand seit fast einem Jahr vorbei. Der französische Cac 40 fiel um 3,94 Prozent auf 6396,49 Punkte. Der britische FTSE 100 hielt sich besser. Er fiel dank starker Rohstoffwerte nur um 1,72 Prozent auf 7330,20 Punkte./edh/he