Aktien Europa Schluss: Hoffnung auf US-chinesische Gespräche treibt an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine mögliche Entspannung im amerikanisch-chinesischen Zollstreit hat am Mittwoch neben der Wall Street auch Europas Börsen angetrieben.



Dem "Wall Street Journal" zufolge schlagen die USA eine neue Gesprächsrunde zum Handel mit China vor.