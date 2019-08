Aktien Europa Schluss: Handelskonflikt lässt Kurse immer tiefer rutschen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Handelskrieg zwischen China und den USA setzt auch die europäischen Börsen immer mehr unter Druck.



Am Montag ging die Talfahrt weiter. Der EuroStoxx 50 sank um 1,93 Prozent auf 3310,93 Punkte, nachdem China am Montag die jüngste US-Eskalation im Zollkrieg erwiderte. Schon am Freitag war der Leitindex der Eurozone wegen des weiter ausufernden Streits sehr deutlich um mehr als 3 Prozent gefallen. Am Montag erreichte er zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit Anfang Juni.

Nur wenige Tage nach der Ankündigung neuer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump konterte China am Montag mit einer Abwertung seiner Währung, gleichwohl die Notenbank versicherte, die heimische Währung nicht als Mittel im Handelskonflikt einzusetzen. Zudem wies die Volksrepublik laut Kreisen ihre Unternehmen dazu an, keine Agrargüter mehr aus den USA zu importieren. Die Einfuhren hatte sie vor einiger Zeit als Zugeständnis zugesagt, um den Konflikt etwas zu entschärfen. Laut den Experten der HSBC steigen damit die Sorgen vor einem globalen Konjunkturabschwung.

Weltweit gingen die Aktienmärkte auf Tauchstation, so auch in Paris und London. Der französische Cac 40 büßte 2,19 Prozent auf 5241,55 Punkte ein und der britische FTSE 100 2,47 Prozent auf 7223,85 Punkte./ajx/stk