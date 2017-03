Aktien Europa Schluss: Gute US-Verbraucherstimmung sorgt für Gewinne

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gute Konjunkturdaten aus den USA haben Europas Börsen am Dienstag gestützt.



Die Verbraucherstimmung in den Vereinigten Staaten machte im März einen großen Sprung nach oben und erreichte den höchsten Stand seit über 16 Jahren. Die Nachricht sei in Anbetracht des bereits unerwarteten Anstiegs im Vormonat sehr positiv zu beurteilen und mit einem robusten Konsumwachstum vereinbar, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,81 Prozent auf 3465,07 Punkte. Der Wochenstart war den Anlegern noch durch die Absage der Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform vergällt worden.