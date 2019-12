Aktien Europa Schluss: Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag einen Teil der Vortagesgewinne wieder verloren.



Der EuroStoxx 50 fiel um 0,73 Prozent auf 3745,28 Punkte. Nach dem zuletzt starken Lauf hätten Anleger Kursgewinne eingestrichen, sagte Analyst David Madden vom Londoner Broker CMC Markets. Am Vortag war der EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015 geklettert.

Medienberichten zufolge will der britische Premierminister Boris Johnson eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit per Gesetz ausschließen. Das berichtete unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungsquellen. Kritik daran kam umgehend von der Opposition und aus Brüssel. Durch den Schritt drohe ein neues No-Deal-Szenario Ende 2020, so die Warnungen. Das britische Pfund geriet daraufhin stark unter Druck.

In London hielt sich der FTSE 100 mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 7525,28 Punkte stabil. Der "Footsie" dürfte vom schwachen Pfund profitiert haben, das die Wettbewerbschancen britischer Unternehmen verbessern kann. Der Pariser Cac 40 , der am Vortag erstmals wieder seit zwölf Jahren die Marke von 6000 Punkten geknackt hatte, gab dagegen um 0,39 Prozent auf 5968,26 Punkte nach./bek/jha/