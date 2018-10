Aktien Europa Schluss: Gewinne dank Kompromiss-Signalen aus Italien

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Zickzack-Kurs an Europas Börsen hat am Mittwoch angehalten.



Nach der Erleichterung über die Neuauflage des Nafta-Freihandelsabkommens zum Wochenstart und den am nächsten Tag weiter hoch gekochten Sorgen um Italiens Schuldenpläne waren die Anleger nun wieder vorsichtig optimistisch. Eine angedeutete Kompromissbereitschaft der italienischen Regierung bescherte dem EuroStoxx ein Plus von 0,49 Prozent auf 3405,48 Punkte.

Im Streit mit der Europäischen Union über die Haushaltsplanung des Landes signalisierte die italienische Regierung ein gewisses Einlenken. Aus Rom gab es Andeutungen, dass Italien der EU im Streit um neue Schulden perspektivisch etwas entgegen kommen wolle. Finanzminister Giovanni Tria stellte eine "schrittweise" Reduzierung der Neuverschuldung nach dem Jahr 2019 in Aussicht.