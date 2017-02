Aktien Europa Schluss: Gewinne nach US-Arbeitsmarktbericht

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gestützt von soliden US-Arbeitsmarktdaten sind Europas wichtigste Aktienmärkte mit festerer Tendenz ins Wochenende gegangen.



Der EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,60 Prozent auf 3273,11 Punkte. Auf Wochensicht resultierte daraus für den Leitindex der Eurozone aber dennoch ein Verlust von 0,9 Prozent. Der CAC-40 in Paris stieg am Freitag um 0,65 Prozent auf 4825,42 Zähler. Der Londoner FTSE 100 rückte um 0,67 Prozent auf 7188,30 Punkte vor.

Die US-Wirtschaft hatte im Januar deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings nach unten revidiert. Zudem waren die Stundenlöhne weniger als erwartet gestiegen, während die Arbeitslosenquote leicht nach oben geklettert war. Analyst Ulrich Wortberg sprach von einem sich fortsetzenden dynamischen Beschäftigungsaufbau und sieht den Arbeitsmarkt in Richtung Vollbeschäftigung tendieren. Die etwas schwächere Entwicklung der Stundenlöhne sollte den Erwartungen an beschleunigte Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed keine Nahrung geben, glaubt er./edh/he