Aktien Europa Schluss: Freundlicher Wochenstart - Börse London geschlossen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gestützt vom weiter nachgebenden Euro-Kurs haben Europas wichtigste Aktienmärkte in der neuen Woche an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft und erneut im Plus geschlossen.



Die Börse in London blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Der Eurokurs fiel am Montag erstmals in diesem Jahr unter 1,19 US-Dollar. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung wieder knapp über dieser Marke. Ein schwächerer Euro kann exportorientierten deutschen Unternehmen den Warenabsatz in Ländern außerhalb der Eurozone erleichtern.

Der EuroStoxx 50 endete mit einem Gewinn von 0,38 Prozent bei 3564,19 Punkten. Seit seinem bisherigen Jahrestief Ende März hat das Börsenbarometer inzwischen gut 9 Prozent gewonnen. Der CAC 40 in Paris stieg am Montag um 0,28 Prozent auf 5531,42 Punkte./edh/he