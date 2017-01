Aktien Europa Schluss: Freundlicher Jahresauftakt - Londoner Börse geschlossen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas sind mit Gewinnen in das neue Jahr gestartet.



Der EuroStoxx 50 kletterte am Montag auf ein Zwölfmonatshoch und in Italien stieg der Leitindex FTSE MIB auf den höchsten Stand seit Mitte Januar 2016. In London und Zürich blieben die Börsen dagegen noch geschlossen.

Händler Thorsten Engelmann von der Equinet Bank verwies als Impulsgeber im umsatzschwachen Geschäft auf die "sehr guten gesamtwirtschaftlichen Daten und den schwachen Euro, der unter 1,05 US-Dollar gefallen war. Im Dezember hatte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums weiter aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe war den vierten Monat in Folge gestiegen und hatte mit 54,9 Zählern den höchsten Wert seit April 2011 erreicht. Unerwartet deutlich hatte sich vor allem die Stimmung der Einkaufsmanager in Spanien und Italien verbessert.