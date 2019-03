Aktien Europa Schluss: Freundliche Wall Street beflügelt Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag haben Europas wichtigste Börsen am Montag wieder den Weg nach oben gefunden.



Es habe zwar keine wichtigen Konjunkturnachrichten gegeben, doch nach dem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag überwiege immer noch ein vorsichtiger Optimismus, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Teils deutliche Gewinne an der tonangebenden Wall Street nach guten US-Einzelhandelsdaten gaben den Kursen in Europa am Nachmittag zusätzlich Auftrieb.

Der EuroStoxx 50 kämpfte zwar nach einer freundlichen Eröffnung um seine Gewinne, zog mit dem freundlichen US-Aktienmarkt aber letztlich weiter an. Zum Börsenschluss notierte er 0,63 Prozent fester bei 3304,44 Punkten, womit er nur knapp unter seinem Tageshoch blieb. Damit endete eine dreitägige Verlustserie für den Eurozonen-Leitindex.