Aktien Europa Schluss: 'Footsie' auf Rekordhoch - Ansonsten leichte Verluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner FTSE 100 hat am Freitag in einem dünnen Handel ein Rekordhoch erklommen.



Der "Footsie" erreichte bei 7553,88 Punkten eine Bestmarke und schoss 0,40 Prozent höher bei 7547,63 Punkten. Das britische Pfund tendierte wieder schwach, was sich positiv auf die Exportperspektiven auswirke, begründeten Händler die Kursgewinne. Die Schwäche der Heimatwährung wiederum liege an einer neuen Umfrage zu den anstehenden Parlamentswahlen, wonach die oppositionelle linke Labour-Partei deutlich aufgeholt habe.

Der EuroStoxx 50 machte einen Großteil seiner zwischenzeitlichen Verluste von rund 1 Prozent wett und büßte am Ende nur noch 0,15 Prozent auf 3579,02 Punkte ein. Der Leitindex der Eurozone blieb damit in seiner jüngsten Spanne zwischen 3560 und 3600 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,22 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich am Freitag mit minus 0,01 Prozent auf 5336,64 Punkte letztlich kaum vom Fleck./la/he