Aktien Europa Schluss: Fest - Hoffnung auf geopolitische Entspannung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkten haben zum Wochenstart getrieben von Hoffnungen auf eine Entspannung des Nordkorea-Konflikts zugelegt.



Am Montagnachmittag sorgten die feste Eröffnung der US-Börsen sowie der nachgebende Eurokurs für zusätzliche positive Impulse. Ein kleiner Dämpfer kam von der Konjunkturseite: Die Produktion der Industrie in der Eurozone war nach mehreren starken Monaten im Juni wieder gesunken.

Der EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 1,30 Prozent bei 3450,66 Punkten. Der sich zuspitzende Konflikt zwischen den USA und Nordkorea hatte den Leitindex der Eurozone in den vergangenen drei Handelstagen um knapp 3 Prozent nach unten gedrückt. Auch die anderen europäischen Indizes legten am Montag wieder zu: Der französische CAC40-Index gewann 1,20 Prozent auf 5121,67 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte um 0,60 Prozent auf 7353,89 Zähler vor./edh/he