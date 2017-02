Aktien Europa Schluss: Eurostoxx kaum verändert - Europaweit uneinheitlich

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen.



Während in Deutschland, der Schweiz oder in Großbritannien Gewinne verbucht wurden, gaben die Börsen in Frankreich, Italien und Spanien nach. Der Eurostoxx 50, der Leitindex der Eurozone, schloss wenig verändert mit minus 0,08 Prozent auf 3235,71 Punkte.

In Paris schloss der CAC-40 um 0,49 Prozent tiefer bei 4754,47 Zählern und wurde dabei vor allem von schwachen Finanzwerten belastet, nachdem die Bank BNP Paribas mit ihrem Quartalsbericht die Erwartungen verfehlt hatte. Der Londoner FTSE 100 hingegen erhielt Rückenwind vom schwachen Pfund: Die britische Währung war über Nacht zum US-Dollar um mehr als einen Cent gefallen, was tendenziell den im "Footsie" enthaltenen Exportwerten hilft. Zusätzlich gestützt durch freundliche Minenwerte gewann der britische Leitindex 0,20 Prozent auf 7186,22 Punkte.

Insgesamt standen weiter politische Sorgen im Vordergrund. Der von der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen angestrebte Austritt aus der Eurozone hatte schon am Vortag neue Sorgenwellen um Europas Zukunft hochschlagen lassen und auch den Eurokurs belastet. Le Pens Aussagen wiederum riefen den französischen Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau auf den Plan. Er warnte vor einem Austritt, da dies die Schuldenaufnahme deutlich teurer machen würde. Zugleich standen aber auch Unternehmensberichte im Fokus, die recht uneinheitlich ausgefallen waren./ck/jha/