Aktien Europa Schluss: EuroStoxx verhalten - Cac 40 auf höchstem Stand seit 2000

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsenplätzen ist am Dienstag der französische Cac 40 auf den höchsten Stand seit 2000 geklettert.



Unternehmenszahlen der Bank Societe Generale und des Autobauers Stellantis wirkten positiv. Am Ende des Tages gewann der Pariser Leitindex 0,72 Prozent auf 6723,81 Punkte.

Kaum voran kam dagegen der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , mit plus 0,03 Prozent auf 4117,95 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte um 0,34 Prozent auf 7105,72 Zähler vor. In der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sehen Marktteilnehmer weiterhin einen großen Unsicherheitsfaktor für die Börsen./ajx/he