Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schließt freundlich vor Trump-Eid

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben den Handel am Freitag überwiegend freundlich beendet.



Die Zurückhaltung der Anleger vor dem Machtwechsel in den USA war jedoch weiterhin spürbar, sodass auch positive Konjunkturnachrichten aus China am Markt weitestgehend vorüber gingen. Mit Spannung wurde auf die kurz nach Börsenschluss erwartete erste Rede des neuen US-Präsidenten geblickt, von der sich Anleger konkrete Hinweise auf dessen künftige Wirtschaftspolitik versprechen.

Der EuroStoxx 50 legte am Ende um 0,28 Prozent auf 3299,44 Punkte zu. Der Leitindex der Eurozone blieb damit aber hinter seinem Stand zum Ende der Vorwoche zurück. Im Wochenverlauf hat er um 0,75 Prozent nachgegeben, weil Investoren zuletzt vermehrt daran zweifelten, dass Trump seinen Versprechungen Taten folgen lassen kann.