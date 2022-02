Aktien Europa Schluss: EuroStoxx sackt weiter ab - Zinssorgen bleiben dominant

Weitere Suchergebnisse zu "Stoxx Europe 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erwartung steigender Zinsen in den USA und perspektivisch auch in Europa hat den EuroStoxx 50 weiter unter Druck gesetzt. Der Leitindex der Eurozone knüpfte am Freitag an seine jüngsten Verluste an und fiel um 1,31 Prozent auf 4086,58 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,22 Prozent.

Etwas besser hielt sich am Freitag der französische Cac 40 , der um 0,77 Prozent auf 6951,38 Punkte sank. Die starken Ölwerte stützten den FTSE 100 , der nur um 0,17 Prozent auf 7516,40 Zähler nachgab.

Anleger werteten einen sehr starker US-Arbeitsmarktbericht für Januar als zusätzliche Legitimation für eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im März. Die Fed dürfte Experten zufolge die Zinsen in diesem Jahr am März mehrmals erhöhen, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Bankanalysten können sich zudem vorstellen, dass die Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Wertpapierkäufe APP zur Stützung der Konjunktur im laufenden Jahr komplett einstellt, möglicherweise im dritten Quartal. Danach könnten auch im Euroraum Zinsanhebungen folgen. Hintergrund der Kehrtwende ist hier ebenfalls die hohe Inflation. Die jüngste Preisentwicklung habe im EZB-Rat durchweg Sorgen hervorgerufen, hatte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Vortag gesagt./la/he