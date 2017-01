Aktien Europa Schluss: EuroStoxx leicht im Minus - Rekordlauf beim 'Footsie'

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Festlandsbörsen hat am Montag wieder etwas der Mut verlassen.



Auf die Gewinne in der ersten Handelswoche des neuen Jahres folgten nun moderate Verluste. In Großbritannien dagegen setzte der Leitindex FTSE 100 ("Footsie") seinen Rekordlauf fort.

Der EuroStoxx 50 hingegen gab um 0,37 Prozent auf 3308,97 Punkte nach. In der Vorwoche war der Leitindex der Eurozone noch um rund ein Prozent gestiegen. Der französische CAC-40-Index sank am Montag um 0,45 Prozent auf 4887,57 Zähler.