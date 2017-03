Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt weiter zu - Kurz auf Hoch seit 2015

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben ihre Vortagesgewinne am Mittwoch etwas ausgebaut.



Am Tag, an dem der Plan des EU-Austritts Großbritanniens offiziell gemacht wurde, rückte der EuroStoxx 50 um 0,29 Prozent auf 3475,27 Punkte vor. Im frühen Handel hatte er bei 3484 Punkten den höchsten Stand seit Dezember 2015 erreicht. Am Markt hieß es, der jüngste Rückschlag wegen der in den USA gescheiterten Gesundheitsreform des neuen Präsidenten Donald Trump sei damit nun abhakt.

In Paris stieg der CAC-40 um 0,45 Prozent auf 5069,04 Punkte. Der Londoner Leitindex FTSE 100 schloss 0,41 Prozent im Plus bei 7373,72 Punkten.