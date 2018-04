Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt etwas zu - Euro stützt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der schwächelnde Euro und Kursgewinne an der tonangebenden Wall Street haben Europas Börsen am Montag ins Plus verholfen.



Eine nachgebende Gemeinschaftswährung kann die Produkte hiesiger Unternehmen für Käufer außerhalb des Währungsraums tendenziell verbilligen. Am Dienstag, dem 1. Mai, bleiben - mit Ausnahme von London - die wichtigsten Handelsplätze in der Region geschlossen.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,50 Prozent höher bei 3536,52 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an die gute Vorwoche an, in der er um über 1 Prozent zugelegt hatte, und erreichte das höchste Niveau seit Anfang Februar. Auf Monatssicht steht ein Gewinn von gut 5 Prozent zu Buche.