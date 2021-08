Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt zu - US-Geldpolitik wirkt positiv nach

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag an seinen freundlichen Wochenausklang angeknüpft.



Allerdings hielten sich die Gewinne in Grenzen, da der Hoffnung auf eine weitere, geldpolitisch gestützte Konjunkturerholung Sorgen über die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus gegenüberstanden.

Der Eurozonen-Leitindex ging 0,19 Prozent höher bei 4198,80 Punkten aus dem Handel. Der französische Cac 40 bewegte sich mit plus 0,08 Prozent auf 6687,30 Punkte kam vom Fleck. Die Londoner Börse war feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Positiv wirkten zu Wochenbeginn noch jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs nach. Jerome Powell hatte zwar am Freitagnachmittag europäischer Zeit im Rahmen einer internationalen Notenbankkonferenz eine Reduzierung der konjunkturstützenden Käufe von US-Staatsanleihen noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt, da der Arbeitsmarkt "deutliche Fortschritte" gemacht habe. Er verwies aber auch auf die weiter grassierende Delta-Variante des Coronavisus und betonte, ein Beginn der Rückführung des Anleihekaufprogramms sei kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung.

An den Finanzmärkten wurden vor allem die zurückhaltenden Aussagen zu den Zinsen beachtet, die Sorgen vor einem abrupten geldpolitischen Kurswechsel beschwichtigten./la/mis