Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit höchstem Wochenminus seit Oktober

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit hat die Anleger an Europas Börsen am Freitag in die Flucht geschlagen.



Zudem droht auch Europa im Handelskonflikt mit den USA neues Ungemach. Der ansonsten viel beachtete, monatliche US-Arbeitsmarktbericht geriet an den Handelsplätzen dies- und jenseits des Atlantik zur Nebensache.

Der EuroStoxx 50 sackte bis zum Börsenschluss um 3,26 Prozent auf 3376,12 Punkte ab. Auch wegen des Kursabschlags vom Mittwoch, als der Leitindex der Eurozone enttäuschende Aussagen der US-Notenbank Fed schon vorweggenommen hatte, steht auf Wochensicht ein Minus von mehr als vier Prozent zu Buche - es ist das höchste seit Oktober vergangenen Jahres.

Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 3,57 Prozent auf 5359,00 nach unten. Der britische FTSE 100 büßte 2,34 Prozent auf 7407,06 Zähler ein./gl/he