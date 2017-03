Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Plus - US-Techwerte wieder auf Rekordjagd

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag von etwas Rückenwind von der Wall Street profitiert.



Für gute Laune sorgte, dass in den USA die Technologiewerte wieder auf Rekordjagd gegangen waren.

Der Leitindex der Eurozone gewann nach einem über weite Strecken verhaltenen Handel 0,18 Prozent auf 3481,58 Punkte. Zur Wochenmitte war er zwar noch auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 gestiegen. Damit bleibt das Börsenbarometer aber auf Kurs für einen kräftigen Kursgewinn in diesem Monat. Bislang hat er im März fast 5 Prozent zugelegt.